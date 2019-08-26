Son Dakika Haberleri: İzmir'de 93 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 93 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

İzmir'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 93 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 93 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 93 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Karaburun ilçesi Esendere mevkisinde, açık kasalı kamyonette yapılan kontrolde 29 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı.

Urla'nın Balıklıova Mahallesi'nde yapılan kontrollerde 21, Seferihisar Doğanbey Mahallesi'nde de 43 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Araç sürücüleri Ş.E, M.V. ve R.E gözaltına alındı.

Yunanistan, Karaburun, Jandarma, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:50 Kaynak: AA
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