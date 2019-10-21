Son Dakika Haberleri: İzmir'de 93 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel İzmir'de 93 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 93 düzensiz göçmen yakalandı

47 dakika önce

İzmir'in Seferihisar ve Foça ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 93 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 93 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ve Foça ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 93 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Seferihisar'ın Teke Burnu açıkları ile Foça ilçesine bağlı Aslan Burnu açıklarında 2 lastik botta düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik unsurları harekete geçti.

Durdurulan botlarda 38'i Afganistan, 22'si Kongo, 11'i Irak, 6'sı Güney Afrika, 4'ü İran, 4'ü Senegal, 2'si Togo, 2'si Mali, 1'i Liberya, 1'i Orta Afrika, 1'i Nijerya 1'i de Etiyopya uyruklu olmak üzere 93 düzensiz göçmen yakalandı.


Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Seferihisar, İzmir, Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:28 Kaynak: AA
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