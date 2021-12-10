İzmir'de 930 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesinde, yılbaşı öncesi denetimlerini artıran polis ekipleri, 930 litre sahte içki, 17 litre kaçak içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ve damıtma cihazı ele geçirdi.

Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Y.Ö. ve Ö.D.'nin sahte içki imal ettiği ve markette satış yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından, sevkiyatın yapıldığı araç ve imalathanenin yanı sıra 6 değişik adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda farklı markalar kullanılarak hazırlanmış 930 litre sahte içki, 17 litre kaçak içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ve damıtma cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Ö. ve Ö.D. hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR