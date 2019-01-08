Son Dakika Haberleri: İzmir'de 940 Sahte Sikke Ele Geçirildi

İzmir'de 940 Sahte Sikke Ele Geçirildi

21 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 940 sikke ele geçirildi.

İzmir'de 940 Sahte Sikke Ele Geçirildi, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 940 sikke ele geçirildi. Yapılan incelemede sikkelerin sahte olduğu anlaşıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirtilen A.G. adlı şüpheliyi Bozdağ Mahallesi Kırkoluk mevkisinde yakaladı.

Zanlının üzerinde 940 sikke bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan incelemede sikkelerin sahte olduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.G. ve yanındaki 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Jandarma, Ödemiş, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti İzmir Adayı Nihat Zeybekci'den İZBAN Açıklaması: Hemşehrilerimizin Çilesine Son Verilmiştir Son Dakika! Kredi Kartı Borcunu Ödeyemeyenlere Verilecek Kredinin Faiz Oranları Netleşti

Almanya'da Milletvekili Frank Magnitz, 3 Zanlının Saldırısına Uğradıktan Sonra Ölüme Terk Edildi Erdoğan: 'Bay Kemal Geçemez' Diye Vasiyet Bırakabilirim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 15:13:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de 940 Sahte Sikke Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]