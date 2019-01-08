İzmir'de 940 Sahte Sikke Ele Geçirildi
21 dakika önce
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 940 sikke ele geçirildi.
İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde 940 sikke ele geçirildi. Yapılan incelemede sikkelerin sahte olduğu anlaşıldı.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirtilen A.G. adlı şüpheliyi Bozdağ Mahallesi Kırkoluk mevkisinde yakaladı.
Zanlının üzerinde 940 sikke bulundu.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan incelemede sikkelerin sahte olduğu anlaşıldı.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.G. ve yanındaki 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:52 Kaynak: AA
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