İzmir'de 972 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Kınık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 972 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dündarlı Mahallesi'nde yaşayan 1 kişinin kaçak içki imal ederek piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı.
Zanlının adresindeki aramalarda, 972 litre kaçak içki, 1 arıtma cihazı ile alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Ev sahibi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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