İzmir'de 98 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 98 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.



Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından, dün gece saat 01.37'de, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 55 Suriye, 5 Filistin ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere toplam 61 kaçak göçmen yakalandı. Aynı gün saat 03.05'te, Sahil Güvenlik ekiplerine, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğuna yönelik ihbarda bulunuldu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 22 Somali, 10 Kongo ve 5 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 37 kaçak göçmen yakalandı.



Yakalanan 98 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR