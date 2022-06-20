İzmir'de 990 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de 990 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

20.06.2022 15:58
İzmir'de 990 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, il dışından kargoyla kente getirilen gümrük kaçağı 990 adet cep telefonu ele geçirildi.

İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, il dışından kargoyla kente getirilen gümrük kaçağı 990 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, ile yüklü miktarda kargoyla gümrük kaçağı cep telefonu geleceğini belirledi. Yapılan çalışmalar dahilinde, Konak ilçesinde bir şahsa ait kolilerde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 990 adet cep telefonu ele geçirildi.

Öte yandan, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR

YORUMLAR
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Gümrük kaçağı matkaplara el konuldu Gümrük kaçağı matkaplara el konuldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 990 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 990 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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