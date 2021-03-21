İzmir'de aç kalan domuz sürüsü şehre indi - Son Dakika

İzmir'in Aliağa ilçesinde aç kalan yaban domuzları, yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi.
Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. Mahalleye inen 5 yaban domuzu, yiyecek aramak için sokaklarda dolaştı. Sokak köpeklerinin havlaması sebebiyle balkona çıkan bir mahalle sakini, telefonundan yaban domuzlarının fotoğrafını çekti.
Sokakta yiyecek arayan domuzlar, sonrasında gözden kayboldu. - İZMİR
Kaynak: İHA
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