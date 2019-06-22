Son Dakika Haberleri: İzmir'de aç ve susuz 45 kaçak göçmen kurtarıldı
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İzmir'de aç ve susuz 45 kaçak göçmen kurtarıldı

1 saat önce

EMNİYET Genel Müdürlüğü, İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Papaz koyu mevkisinde aralarında çocukların da bulunduğu 45 kaçak göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

İzmir'de aç ve susuz 45 kaçak göçmen kurtarıldı, System.String[]
EMNİYET Genel Müdürlüğü, İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Papaz koyu mevkisinde aralarında çocukların da bulunduğu 45 kaçak göçmenin kurtarıldığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Urla Papaz Koyu Mevkiinde aç ve susuz bir şekilde kurtarılmayı bekleyen aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 45 kadar düzensiz göçmen İzmir Emniyet Müdürlüğü Seferihisar Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde görevli deniz polisi ekiplerimiz tarafından kurtarıldı" denildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:21 Kaynak: DHA
Urla, Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmir, Güncel
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