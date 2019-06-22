İzmir'de aç ve susuz 45 kaçak göçmen kurtarıldı
1 saat önce
EMNİYET Genel Müdürlüğü, İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Papaz koyu mevkisinde aralarında çocukların da bulunduğu 45 kaçak göçmenin kurtarıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:21 Kaynak: DHA
EMNİYET Genel Müdürlüğü, İzmir
'in Urla
ilçesinde bulunan Papaz koyu mevkisinde aralarında çocukların da bulunduğu 45 kaçak göçmenin kurtarıldığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü
'nün Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Urla Papaz Koyu Mevkiinde aç ve susuz bir şekilde kurtarılmayı bekleyen aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 45 kadar düzensiz göçmen İzmir Emniyet Müdürlüğü Seferihisar
Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde görevli deniz polisi ekiplerimiz tarafından kurtarıldı" denildi.
- Ankara
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