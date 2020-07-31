İzmir'de acemi kasaplar acile koştu - Son Dakika

KURBAN Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken elini ve kolunu yaralayanlar hastanelik oldu. Kesim sırasında talihsizlik yaşayan acemi kasaplar, İzmir 'de hastanelerin acil servislerine koştu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanları keserken ya da et doğrarken yaralanan acemi kasaplar, kentteki çeşitli hastanelerin yolunu tuttu. Kurbanlık hayvanların kesimini yapan kimi kasaplar yanlışlıkla parmak ve ellerini kesti. Bazı kişiler hafif yaralanırken, bazılarının elinde ciddi yarıklar oluştu. Yaralananlar arasında bıçağın elinden kayması nedeniyle çenesi yarılan ve hayvanın asıldığı demirin düşmesiyle başına darbe alanlar da vardı.