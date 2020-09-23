İzmir'de açık havada Mozart Seçkileri konseri - Son Dakika

İzmir Devlet Opera ve Balesi (DOB) açıkhava sahnesinde Mozart Seçkileri konseri verdi.

Bornova Kültür Sanat Merkezi (KSM) Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilen Mozart Seçkileri konseri, Kovid-19 tedbirlerine uyularak gerçekleştirildi.

Açıkhava sahnesi girişinde ateşleri ölçülen sanatseverlere konser boyunca maskelerini çıkarmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Konserde orkestra şefliğini Vladimir Lungu yaparken, koro şefliğini Orhan Öner Özcan üstlendi.

Soprano Birgül Su Ariç, Burçin Savigne, Burcu Sayın, tenor Muzaffer Soydan, bariton Nejad Beğde, Cengiz Sayın ile İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Korosu Başkemancısı Tolga Kulak'ın eşlik ettiği sanatçılar, Mozart'ın eserlerini seslendirdi.

Konsere gelen sanatseverler, unutulmaz bir akşam yaşadı.