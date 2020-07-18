İzmir'de açık oto pazarlarının tekrar faaliyete geçmesine karar verildi - Son Dakika

İzmir'de açık oto pazarlarının tekrar faaliyete geçmesine karar verildi

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde faaliyetleri durdurulan açık oto pazarlarının yeniden açılması kararlaştırıldı.

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde faaliyetleri durdurulan açık oto pazarlarının yeniden açılması kararlaştırıldı.

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzısıhha Kurulunca, bir süre önce faaliyetleri durdurulan oto pazarlarının, alınması gereken önlemlere yönelik rehberde yer alan kriterlerin sağlanması koşuluyla 17 Temmuz Cuma gününden itibaren tekrar faaliyetlerine başlamasına karar verdiği belirtildi.

İzmir'deki açık oto pazarlarının en az haftada 1 olmak üzere denetleneceği, kurallara aykırı hareket edenler için Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi doğrultusunda adli işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de açık oto pazarlarının tekrar faaliyete geçmesine karar verildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:02 Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi 17:38 3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 17:14 Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı 16:59 Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı 16:58 Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi 16:38 Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam 16:23 Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı 16:22 Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı korkunç kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı 16:07 Galatasaray, Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile transfer görüşmesi yaptı 15:56 Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış 13:44 Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı 12:12 Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
18:02
3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı
17:38
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
17:34
Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı
17:14
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
16:59
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
16:59
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
16:58
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
16:38
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
16:23
Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı korkunç kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı
16:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 18:27:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de açık oto pazarlarının tekrar faaliyete geçmesine karar verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]