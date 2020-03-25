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İzmir'de açıkta gıda satışı yasaklandı
7 saat önce
İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açıkta gıda satışını yasakladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açıkta gıda satışını yasakladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yasağın ardından zabıta ekiplerinin özellikle gıda satan iş yerlerini denetlemeye başladığı belirtildi.
Ekiplerin belediyenin görev, yetki ve sorumluluk alanlarında faaliyet gösteren işletmeleri yol üzerinde veya kaldırım kenarlarında açıkta gıda malzemesi bulundurmaması için öncelikle bilgilendirme yaptığı ve işletmelerin alması gereken tedbirleri anlattığı belirtildi.
Kurallara uymayan işletmelerle ilgili işlemlerin yapıldığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:20 Kaynak: AA
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