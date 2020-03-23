İzmir'de acil olmayan alım ve projeler durduruldu - Son Dakika
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İzmir'de acil olmayan alım ve projeler durduruldu

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi tasarruf önlemlerini hayata geçirip, acil olmayan yatırım ve harcamaları durdurma kararı aldı.

İzmir'de acil olmayan alım ve projeler durduruldu, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi tasarruf önlemlerini hayata geçirip, acil olmayan yatırım ve harcamaları durdurma kararı aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik koşullarla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye ve bağlı tüm şirket ve kurumları hedefleyen "Tasarruf Tedbirleri Genelgesi" yayımladı.

Genelgeye göre, büyükşehir belediyesi bünyesinde yeni bir talimat gelinceye kadar demirbaş, mobilya, taşıt gibi araç, gereç alımı durduruldu.

Yeni yatırım ihaleleri bu süreç geçinceye kadar ertelenirken hayati olmayan proje ve alımlar da durduruldu. 13 maddelik genelgede, bütçe ödeneklerinin yerinde kullanılması, mutemet avansı yoluyla yapılan harcamaların zorunlu durumlar dışında durdurulmasının yanı sıra yapılacak işlemler için bütçe ödeneği yetmiyorsa yedek bütçeden talepte bulunulmaması, genel sekreterlik ve genel müdürlük onayı olmadıkça etkinlik, toplantı ve organizasyon yapılmaması gibi önlemler yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyeye bağlı kuruluş ve şirketlerin olumsuz tabloya hazırlıklı olduğunu belirterek, "Her konuda, yurttaşların hayati ihtiyaçlarının karşılanması için planlamamızı yaptık. Günlük işlerimizi eksiksiz yerine getirirken bu tasarruf önlemleriyle gelecek günlere hazırlanıyoruz. Tasarruf önlemleriyle oluşturacağımız kaynakları ve diğerlerini salgınla mücadele kapsamındaki sosyal ve dayanışma amaçlı hizmetlerimize aktaracağız." ifadelerini kullandı.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:56 Kaynak: AA

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