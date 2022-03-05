İzmir'de acil serviste güvenlik görevlilerini darbeden 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de acil serviste güvenlik görevlilerini darbeden 3 kişi yakalandı

05.03.2022 13:53
İzmir'de acil serviste güvenlik görevlilerini darbeden 3 kişi yakalandı

İzmir'de hastanenin acil servisinde güvenlik görevlilerini darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de hastanenin acil servisinde güvenlik görevlilerini darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Karşıyaka ilçesi Ordu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan K.N, ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürüldü.

Durumu ağır olan K.N'ye yeniden canlandırma odasında müdahale edildi. Hastaneye gelen yaralının 3 yakınının odaya girmeye çalışması üzerine güvenlik görevlileri engel olmak istedi.

Hasta yakınları ile güvenlik görevlileri arasında yaşanan arbede sonucu 9 görevli vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Hastane yönetiminin beyaz kod vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Başından yaralanan güvenlik görevlisinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Trafik kazasında yaralanan K.N'nin ise hastanedeki ilk müdahalenin ardından özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edildiği öğrenildi.

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Hisarcık, Çiğli, İzmir, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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