İzmir'de acil serviste güvenlik görevlilerini darbeden 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de acil serviste güvenlik görevlilerini darbeden 2 kişi tutuklandı

06.03.2022 14:43
İzmir'de acil serviste güvenlik görevlilerini darbeden 2 kişi tutuklandı

İzmir'de hastanenin acil servisinde güvenlik görevlilerini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir'de hastanenin acil servisinde güvenlik görevlilerini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde yaşanan arbedenin ardından gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.A.N. ve M.A.N. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. H.C.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer yandan İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırı kınanarak, yasal sürecin takipçisi olunacağını bildirildi.

Olay

Karşıyaka ilçesindeki Ordu Caddesi'nde 4 Mart'ta trafik kazasında yaralanan K.N, ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine getirilmişti. K.N, yeniden canlandırma odasında tedaviye alındığı sırada odaya girmek isteyen 3 yakınına güvenlik görevlileri engel olmuştu.

Hasta yakınları ile güvenlik görevlileri arasında arbede çıkmış, 9 görevli vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Hastane yönetiminin "beyaz kod" vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, K.N'nin 3 yakınını gözaltına almıştı.

Trafik kazasında yaralanan K.N. ise hastanedeki ilk müdahalenin ardından, özel bir hastanenin yoğun bakım servisine nakledilmişti.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çiğli, İzmir, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de acil serviste güvenlik görevlilerini darbeden 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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