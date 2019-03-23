Son Dakika Haberleri: İzmir'de "Adalet Ormanı" Oluşturuldu

İzmir'de "Adalet Ormanı" Oluşturuldu

50 dakika önce

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında ağaçlandırma faaliyetlerine yönelik ortak yürütülen "Adalet Ormanı" projesi kapsamında, Ödemiş ilçesinde 15 bin 800 metrekare alan ağaçlandırıldı.

İzmir'de
Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında ağaçlandırma faaliyetlerine yönelik ortak yürütülen "Adalet Ormanı" projesi kapsamında, Ödemiş ilçesinde 15 bin 800 metrekare alan ağaçlandırıldı.

Hacıhasan Mahallesinde gerçekleştirilen fidan dikim töreninde konuşan Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, ağaçlandırmanın önemine değindi.

Sarıca, "Türkiye genelinde, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz örnek bir çalışma yaparak hükümlü, yükümlü ve personelde ağaç ve orman sevgisinin pekiştirilmesi, çevre duyarlılıklarının artırılması hedeflenmiştir. Genel müdürlüğümüzce başlatılan 'Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi' kapsamında oluşturulan yazılımla ağaç dikim ve bakım faaliyetleri sistematik olarak takip edilecektir. Hakimlerimiz, savcılarımız, cezaevi personelimiz ve hükümlülerimiz ile birlikte Ödemişimiz'e ekolojik ve sosyoekonomik açıdan değer katan Adalet Ormanı projesini hayata geçirdik. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlikte 15 bin metrekare alana 2 bin 500 kızılçam, 800 metrekare alana da 300 fıstık çamı ekildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:31 Kaynak: AA

Ödemiş, Güncel
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