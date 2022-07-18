İzmir'de adliyeye pompalı tüfekle girmeye çalışan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de adliyeye pompalı tüfekle girmeye çalışan kişi gözaltına alındı

18.07.2022 11:17
İzmir'de adliyeye pompalı tüfekle girmeye çalışan kişi gözaltına alındı

İzmir'de adliyenin önüne pompalı tüfekle gelen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'de adliyenin önüne pompalı tüfekle gelen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bayraklı ilçesindeki İzmir Adliyesi'nin önüne gelen M.Ö (42), pompalı tüfekle içeriye girmek istedi.

Polis ekipleri, M.Ö'yü yakaladı.

M.Ö, ekiplerce ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan M.Ö'nün olaydan önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eski eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini, adliyenin önüne gidip intihar girişiminde bulunacağını söylediği öğrenildi.

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Kaynak: AA

İzmir Adliyesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de adliyeye pompalı tüfekle girmeye çalışan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de adliyeye pompalı tüfekle girmeye çalışan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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