AFAD tarafından aranan kayıp kişi, polis ekiplerince evinde bulundu - Son Dakika

AFAD tarafından aranan kayıp kişi, polis ekiplerince evinde bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde AFAD ekiplerince aranan kayıp kişiyi polis, evinde buldu.

İzmir'in Buca ilçesinde AFAD ekiplerince aranan kayıp kişiyi polis, evinde buldu. Şahin Tepesi'ne iki arkadaşıyla oturmaya giden Yunus Emre Yaşar (22) bir süre sonra kendisine ait otomobilden dışarı çıktı. Arkadaşları Yaşar'ın otomobile geri dönmemesinin ardından polise ve AFAD ekiplerine haber verdi. Ekipler, yoğun yağış altında yaptıkları arama çalışmaları sonucu bölgede Yaşar'a ulaşamadı. Arkadaşlarının verdiği ifadeler doğrultusunda Yaşar'ın ev adresini belirleyen polis ekipleri, gencin evinde olduğunu tespit etti.

Son Dakika

Koronavirüs en çok hangi organlara zarar veriyor? Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, tek tek saydı

Bakan Varank'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri Meclis'i karıştırdı! CHP'liler protesto etti

İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı

Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı?

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü

Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti

Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi