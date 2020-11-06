Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Rize Valiliği, Rize Belediyesi ve ilgili kurumlar tarafından merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

Rize valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası ihtiyaç sıralamasına göre gönderilecek yardım malzemeleri için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Rize Valiliği himayelerinde Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü koordinesinde standart yardım paketleri oluşturulmaya devam edildiği vurgulanan açıklamada, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı eliyle yürütülen çalışmalarda daha önce yaşanan afetlerden elde edilen birikim doğrultusunda standart gıda kolileri ve kullanılmamış battaniyeler hazır bekletilirken, Rize özelinde soğuk kış gecelerinde afetzedelerin içini ısıtmalarına yardımcı olacak Rize çayları hazırlanıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, okullar bazında yürütülen yardım kampanyalarında toplanacak yardımlar ile olası yardım taleplerine karşı ilçelerden gelecek yardımlarla birleştirilerek Afet ve Acil Durum Müdürlüğü lojistik depolarında bekletilen ve malzemeler talep gelir gelmez kurulan çadır kent ve konteyner kentlerde kullanılmak üzere afet bölgesine sevk edilecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kampanya kapsamında vatandaşlar tarafından da getirilen kuru gıda, çocuk bezi, battaniye ve giysilerin depremzedelere ulaştırılacağı vurgusu yapıldı.