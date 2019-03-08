İzmir'de Afrika Kökenli Başkan Adayı

İZMİR'de, Demokrat Parti (DP) Selçuk Belediye Başkan Adayı olan Afrika kökenli Türk vatandaşı Mesut Mercan (47), 31 Mart yerel seçimleri için projelerini anlattı.

İZMİR'de, Demokrat Parti (DP) Selçuk Belediye Başkan Adayı olan Afrika kökenli Türk vatandaşı Mesut Mercan (47), 31 Mart yerel seçimleri için projelerini anlattı. Mercan, ilçeye daha ucuz elektrik sağlayacaklarını, seracılığı 12 aya çıkaracaklarını söyledi.



Uzun yıllar önce ailesi Afrika'dan Türkiye'ye göç eden Mesut Mercan, İzmir'de dünyaya geldi. Esnaflık yapan ve siyasete de MHP'de başlayan Mercan, 24 Haziran genel seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Aynı zamanda Afrikalı Türkler Kalkınma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı olarak da çalışmalarını sürdüren Mesut Mercan'ın 31 Mart yerel seçimlerdeki tercihi ise DP oldu. Selçuk'tan DP'den belediye başkan adayı gösterilen Mercan, 400 yıllık İzmirli olduğunu ve ilçede seçimleri kazanacaklarını söyledi.



Selçuk için hayata geçirmeyi planladığı çalışmalar hakkında bilgi veren Mesut Mercan, "İlçede modern pazar yeri kuracağız. Güneş enerji santrali ve rüzgar enerji santralinin verimli kullanımı ile daha ucuz elektrik sağlayacağız. 20 kilometrelik bisiklet parkuru oluşturacağız" dedi. Efes ve Meryem Ana'nın gelirlerinin bir kısmının belediyeye kazandırılması için çabalayacaklarını da aktaran Mercan, "İstihdam ve belediye gelirlerine katkı sağlamak amacıyla sinema platosu ve tema park projesini hayata geçireceğiz. Seracılık potansiyelinin araştırılıp tarımın 12 aya çıkarılmasını sağlayacağız" diye konuştu.



- İzmir

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