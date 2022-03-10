İzmir'de ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

10.03.2022 13:53
İzmir'de ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde, ağabeyinin 12 yıl önce darbedilerek öldürülmesinden sorumlu olduğunu söylediği kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde, ağabeyinin 12 yıl önce darbedilerek öldürülmesinden sorumlu olduğunu söylediği kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Akıncılar Mahallesi'nde İbrahim Dağ'ı tabancayla vurduktan sonra polise teslim olan E.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli E.Y'nin ifadesinde, ağabeyi M.Y'nin 2010'da darbedilerek öldürülmesinden İbrahim Dağ'ı sorumlu tuttuğu ve cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı E.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Buca ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde 8 Mart'ta bir ganyan bayi önünde İbrahim Dağ'ı tabancayla vuran E.Y. (26) polise teslim olmuştu. Sağlık ekiplerince SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dağ, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

YORUMLAR
500
İzmir'deki kan davası cinayetinin zanlısı tutuklandı İzmir'deki kan davası cinayetinin zanlısı tutuklandı Son dakika haberleri... İzmir'deki kan davası cinayetinde 12 yıllık intikam detayı... Ağabeyinin intikamını almak için öldürmüş Son dakika haberleri... İzmir'deki kan davası cinayetinde 12 yıllık intikam detayı... Ağabeyinin intikamını almak için öldürmüş

Akıncılar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Sanki Yargı dizisinden bir sahne! Parkta asılı bulan hakime Çiğdem, savcı eşinden boşandığı için intihar etmiş
13:35 Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları hava durumu sebebiyle 1 hafta ertelendi!
13:31 Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede?
13:28 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Antalya'daki zirve sonrası ilk açıklama: Diplomasiye devam!
13:18 Ordu'da balıkçıların ağına takılan 4 kilogramlık kırlangıç balığı 800 liradan satışa çıkarıldı
13:11 Rusya Dışişleri Bakanı: Ukrayna kameralara oynuyor, görüşmek için görüşüyor, çözüm odaklı değil!
13:02 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya'nın yapabileceği şey topraklarımızdan çekilmektir!
12:57 İstanbul'da bir tiyatro sahnesinin elektriği borçları yüzünden kesildi: Moda Sahnesi oyunlarını karanlıkta oynayacağını açıklamıştı
12:47 Ucuz alternatif olarak ortaya çıktı! Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru geliyor
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 13:59:25. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement