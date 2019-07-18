Son Dakika Haberleri: İzmir'de ağaçlandırma alanında yangın
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İzmir'de ağaçlandırma alanında yangın

38 dakika önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan yangın, yerleşim alanına sıçramadan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alındı.

İzmir'de ağaçlandırma alanında yangın, System.String[]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan yangın, yerleşim alanına sıçramadan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Cengizhan Mahallesi'ndeki ağaçlandırma erozyon sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 5 helikopter ve 10 arazöz ile müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında 8 dekar alanın hasar gördüğü öğrenildi.
Bayraklı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:03 Kaynak: AA
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