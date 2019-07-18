İzmir'de ağaçlandırma alanında yangın
38 dakika önce
İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan yangın, yerleşim alanına sıçramadan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alındı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:03 Kaynak: AA
'in Bayraklı
ilçesinde çıkan yangın, yerleşim alanına sıçramadan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Cengizhan Mahallesi'ndeki ağaçlandırma erozyon sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 5 helikopter ve 10 arazöz ile müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında 8 dekar alanın hasar gördüğü öğrenildi.
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