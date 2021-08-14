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İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın (1) - Son Dakika

İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın (1)

14.08.2021 17:34
İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın (1), System.String[]

İZMİR'in Bergama ilçesindeki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı.

İZMİR'in Bergama ilçesindeki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle alevler, söndürülmeye çalışılıyor.

Bergama'nın kırsal Kaşıkçı Mahallesi yakınlarındaki ağaçlandırma sahasında, saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri ve 8 arazöz ile ekipler sevk edildi. Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.


İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın (1)

Bergama, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın (1) - Son Dakika


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