Son Dakika Haberleri: İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın
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İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın

16 dakika önce

İzmir'in Menderes ilçesindeki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı.

İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın, System.String[]
İzmir'in Menderes ilçesindeki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı.
Hona Boğazı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 arazözle müdahale ediyor.
Yerleşim birimlerinin uzağındaki yangının 1 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.
Menderes, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:18 Kaynak: AA
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