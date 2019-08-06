İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın
16 dakika önce
İzmir'in Menderes ilçesindeki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:18 Kaynak: AA
'in Menderes
ilçesindeki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı.
Hona Boğazı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 arazözle müdahale ediyor.
Yerleşim birimlerinin uzağındaki yangının 1 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.
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