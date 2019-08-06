İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın
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İzmir'in Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:23 Kaynak: AA
'in Menderes
ilçesinde ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Hona Boğazı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 arazözle müdahale etti.
Yerleşim birimlerinin uzağındaki alevler, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yangında 1 hektarlık ağaçlandırma sahasının zarar gördüğü belirtildi.
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