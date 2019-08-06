Son Dakika Haberleri: İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın
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İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın

49 dakika önce

İzmir'in Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın, System.String[]
İzmir'in Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Hona Boğazı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 arazözle müdahale etti.
Yerleşim birimlerinin uzağındaki alevler, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yangında 1 hektarlık ağaçlandırma sahasının zarar gördüğü belirtildi.
Menderes, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:23 Kaynak: AA
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