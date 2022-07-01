Son dakika haber: İZMİR'İN İKİ İLÇESİNDE ORMAN VE OTLUK YANGINI - Son Dakika
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Son dakika haber: İZMİR'İN İKİ İLÇESİNDE ORMAN VE OTLUK YANGINI

01.07.2022 19:21

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Bergama ilçesinde orman, Dikili ilçesinde ise otluk yangını çıktı.

İZMİR'in Bergama ilçesinde orman, Dikili ilçesinde ise otluk yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Her iki yangın da saat 18.15 sıralarında çıktı. Bergama'da Kestel Yangın Gözetleme Kulesi'nin karşısındaki ağaçlandırma sahasında çıkan orman yangınına ilk etapta İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak ve 3 helikopter yönlendirilirken, Edremit'ten 2 uçağın daha bölgeye geleceği belirtildi. Dikili İsmetpaşa Mahallesindeki otluk alanda çıkan yangın bölgesine ise İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz, 2 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Ekiplerin yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İZMİR'İN İKİ İLÇESİNDE ORMAN VE OTLUK YANGINI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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