Üye Girişi
Son dakika gündem: İzmir'de ziraat arazisinde çıkan yangın kontrol altında - Son Dakika

Son dakika gündem: İzmir'de ziraat arazisinde çıkan yangın kontrol altında

05.09.2021 18:44
Son dakika gündem: İzmir'de ziraat arazisinde çıkan yangın kontrol altında, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Urla ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

İzmir'in Urla ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın saat 18.00 sıralarında Yenice Mahallesi mevkiinde zeytin ağaçlarının olduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangına durumun bildirilmesi üzerine ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, bir helikopter, 10 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale etti.

Hızlı ve etkin müdahale sonucu alevler, yerleşim yerlerine ve ormana ulaşmadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Son dakika gündem: İzmir'de ziraat arazisinde çıkan yangın kontrol altında
Son dakika gündem: İzmir'de ziraat arazisinde çıkan yangın kontrol altında
Son dakika gündem: İzmir'de ziraat arazisinde çıkan yangın kontrol altında

Yangın, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İzmir'de ziraat arazisinde çıkan yangın kontrol altında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 19:04 Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında Yusuf Can Zeybek'i mağlup eden İsmail Balaban, altın kemerin sahibi oldu 18:33 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında Yusuf Can Zeybek'i mağlup eden İsmail Balaban, altın kemerin sahibi oldu DEAŞ'lı teröristler, önce kontrol noktasını taradılar! Yardım gelen polisleri mayınlı tuzaklara düşürdüler 18:22 DEAŞ'lı teröristler, önce kontrol noktasını taradılar! Yardım gelen polisleri mayınlı tuzaklara düşürdüler
Son dakika... Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde rehin alındı 17:37 Son dakika... Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde rehin alındı Tren kazasında hayatını kaybeden kadın, babasına 17:21 Tren kazasında hayatını kaybeden kadın, babasına "Kelle koltukta gidiyoruz" demiş ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi 16:54 ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi
MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor 16:46 MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor Son dakika: Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı 15:24 Son dakika: Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı

Son Dakika Haberleri
18:22 DEAŞ'lı teröristler, önce kontrol noktasını taradılar! Yardım gelen polisleri mayınlı tuzaklara düşürdüler
18:20 Sarı-kırmızılılar, Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can'ı kadrosuna dahil etmek için adım attı
17:37 Son dakika... Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde rehin alındı
17:33 Alanyaspor, teknik direktörlük için Bülent Korkmaz'la prensipte anlaşma sağladı, yakında imzalar atılacak
17:20 Tren kazasında hayatını kaybeden kadın, babasına "Kelle koltukta gidiyoruz" demiş
17:15 Kabine toplantısı yarın yapılacak! Ana gündem pandemi kurallarının güncellenmesi olacak
17:02 Sarı-Lacivertlilerin yeni transfer Crespo'nun maliyeti belli oldu! Portekiz ekibine 600 bin euro ödenecek
16:52 ABD'nin ülkeden çıkmasıyla Taliban'ın ele geçirdiği Bagram, ilk kez görüntülendi
16:50 Hagi'den "Sen mi Alex mi?" sorusuna samimi cevap: Ben tarih yazdım
16:48 Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda turu garanti altına aldı
Galatasaray'la yolları ayıran Falcao'dan taraftarı duygulandıran veda: Sevginizi ve yardımınızı hep hissettim Galatasaray'la yolları ayıran Falcao'dan taraftarı duygulandıran veda: Sevginizi ve yardımınızı hep hissettim         
19:36
Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler         
18:56
Son Dakika: 12 yaş ve üstüne koronavirüs aşı randevuları tanımlandı Son Dakika: 12 yaş ve üstüne koronavirüs aşı randevuları tanımlandı         
18:29
Sarı-kırmızılılar, Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can'ı kadrosuna dahil etmek için adım attı Sarı-kırmızılılar, Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can'ı kadrosuna dahil etmek için adım attı         
18:21
Alanyaspor, teknik direktörlük için Bülent Korkmaz'la prensipte anlaşma sağladı, yakında imzalar atılacak Alanyaspor, teknik direktörlük için Bülent Korkmaz'la prensipte anlaşma sağladı, yakında imzalar atılacak         
17:33
Kabine toplantısı yarın yapılacak! Ana gündem pandemi kurallarının güncellenmesi olacak Kabine toplantısı yarın yapılacak! Ana gündem pandemi kurallarının güncellenmesi olacak         
17:16
Hagi'den Hagi'den "Sen mi Alex mi?" sorusuna samimi cevap: Ben tarih yazdım         
16:51
Taliban'dan Almanya'ya mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız Taliban'dan Almanya'ya mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız         
15:26
Yardım maçında rezalet! Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme Yardım maçında rezalet! Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme         
15:19
Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor         
13:28
Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi         
13:26
Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız         
12:37
Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi "Hepimizin gözü önünde oldu" diyerek buldu         
11:41
Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak         
09:49
Hande Yener dediğini yaptı! Hande Yener dediğini yaptı! "Daha açık giyeceğim" lafından sonra sütyenle sahne aldı         
09:22
Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti         
18:58
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2021 19:44:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: İzmir'de ziraat arazisinde çıkan yangın kontrol altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement