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İzmir'de ağlatan anma

7 saat önce

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu öder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yılında İzmir'de düzenlenen törenlerle anıldı.

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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu öder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yılında İzmir'de düzenlenen törenlerle anıldı. Saat 09.05'i geçe, çalan sirenle birlikte vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Bazı kişilerin duygulanıp ağladıkları görüldü.

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Resmi törenler, saat 08.40'ta Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, CHP, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'li milletvekilleri, il başkanları, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Katılımcılar, oluşturulan arama noktalarında üst aramasından geçirildikten sonra meydana girdi. Tören sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile AK Parti eski İzmir Milletvekili Necip Kalkan'ın samimi sohbeti dikkat çekti.

Törende çelenk konulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı. O anda tüm kentte adeta hayat durdu. Havada helikopter, körfezde deniz polisi, karada ise herkes, o anlarda Atatürk'ü unutmadıklarını göstermek için saygı duruşunda bulundu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki bazı vatandaşlar, sirenlerin çaldığı anda gözyaşlarına hakim olamadı. Trafikte bulunan araç sürücüleri, otomobillerinden inerek saygı duruşunda bulundu.


Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:38 Kaynak: DHA
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