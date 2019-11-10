İzmir'de ağlatan anma (3)

ATATÜRK PORTRELERİNDEN OLUŞAN 350 METRE UZUNLUĞUNDA BAYRAK TAŞINDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 81'inci yıl dönümünde düzenlediği yürüyüş ile andı. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü', her yıl olduğu gibi Alsancak Mahallesi'nde bulunan İzmir Limanı önünden başlatıldı. İzmirliler Atatürk portrelerinden oluşan 350 metre uzunluğundaki dev bayrağı taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Bazı vatandaşlar üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin ve imzasının bulunduğu tişörtleri giydi. Türk bayraklarının da taşındığı yürüyüşte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP'li bazı belediye başkanları ile yine CHP'li bazı milletvekilleri, üzerinde Atatürk'ün resminin bulunduğu 'Halk için, halk içinde, halk ile' yazılı pankartın arkasında Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Binlerce kişinin katıldığı programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yaşadığımız topraklar, dönemin emperyalist güçler tarafından kuşatılmış ve paylaşılmak istenmişti. Bu işgale karşı milletçe direnişimizi Mustafa Kemal Atatürk, bir halk hareketi olarak örgütledi. Bu harekat, emperyalizme karşı dünyanın en büyük direnişlerinden birini Kurtuluş destanını yazdı. ve nihayetinde siyasi, ekonomik ve kültürel yönden tam bağımsız bir Türkiye doğdu dedi.

Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını kaydeden Tunç Soyer, O'nun devrimleri ile yepyeni bir ülke doğdu. Sevgili İzmirliler, ben Mustafa Kemal Atatürk'ü, Ata'mızı, yalnızca yaptıkları ve söyledikleri ile değil, onun düşünce ve muhakeme dünyası ile de anlamaya çalışıyorum. Aramızda olsaydı, bugünün büyük meselelerine yaklaşımını ve nasıl çözeceğini tasavvur etmeye gayret ediyorum. Dünyayı, yaşadıklarımızı onun zihni ile izliyor, attığım her adım için O'nu rehber kabul ediyorum. O'nun, 'Manevi mirasım ilim ve akıldır' sözleri ile ifade ettiği gibi dedi.

Program, konuşmanın ardından verilen konserle son buldu.