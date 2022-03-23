İzmir'de ahırda Efes tipi lahit ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de ahırda Efes tipi lahit ele geçirildi: 2 gözaltı

23.03.2022 18:29
İzmir'de ahırda Efes tipi lahit ele geçirildi: 2 gözaltı

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki ahırda, milattan sonra 3'üncü ve 4'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, Efes tipi yarı mamul lahit ve bu mermere ait 2 parça halinde kırılmış kapak ele geçirildi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki ahırda, milattan sonra 3'üncü ve 4'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, Efes tipi yarı mamul lahit ve bu mermere ait 2 parça halinde kırılmış kapak ele geçirildi. Polis operasyonunda 2 kişi de gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evin bahçesinde kazı yapılıp, çıkarılan tarihi eserin de Gereli Mahallesi'ndeki ahıra götürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Ahırda yapılan aramada milattan sonra 3'üncü ve 4'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, Efes tipi yarı mamul lahit mermer ve bu mermere ait 2 parça halinde kırılmış kapak ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.B. ve A.G. gözaltına alınırken, H.A. ve O.B.'yi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de ahırda Efes tipi lahit ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de ahırda Efes tipi lahit ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
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