İzmir'de ahşap sandalye fabrikasında yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de ahşap sandalye fabrikasında yangın - Son Dakika

İzmir'de ahşap sandalye fabrikasında yangın

6 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesinde ahşap sandalye üretim fabrikasında yangın çıktı.

İzmir'de ahşap sandalye fabrikasında yangın, System.String[]

İzmir'in Menderes ilçesinde ahşap sandalye üretim fabrikasında yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre yangın, Menderes ilçesi Gölcükler Mahallesi'ndeki bir ahşap sandalye üretim fabrikasında çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadaki işçiler de tahliye edildi. Bölgeye Menderes, Kısıkköy, Torbalı, İzmir merkezden gelen ekipler, alev alev yanan fabrikaya müdahale etti. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yangın güçlükle kontrol altına alındı.


Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - İZMİR

Menderes, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yangında mahsur kalan hamile kadın, ip yardımıyla kurtarıldı
Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü İzmir'de 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü

Son Dakika Haberleri
18:45 Avrupa Parlamentosu, Uygur Türkleri konusunda Çin'i kınadı, kampların dağıtılmasını istedi - Son Dakika Haber
18:45 Japonya'da kadın gazeteci tecavüzle suçladığı ünlü isme karşı açtığı davayı kazandı - Son Dakika Haber
18:41 Putin: Türkiye'den Moskova'ya heyet gelecek - Son Dakika Haber
18:39 Bakan Dönmez: Akdeniz'de misafir değil, ev sahibiyiz - Son Dakika Haber
18:32 Taciz iddiasıyla yargılanan berbere 12 yıl 11 ay hapis cezası - Son Dakika Haber
18:26 Sivas'ta inşaat işçisi, kendisini iple asarak intihar etti - Son Dakika Haber
17:50 Alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 18:50:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de ahşap sandalye fabrikasında yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]