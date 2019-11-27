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İzmir'de Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor darbedildi

6 saat önce

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde kimliği belirlenemeyen kişi, kendisine sağlık raporu verilmediğini bahane ederek doktoru darbetti.

İzmir'de Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor darbedildi, System.String[]

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde kimliği belirlenemeyen kişi, kendisine sağlık raporu verilmediğini bahane ederek doktoru darbetti.

Alınan bilgiye göre, Aktepe Mahallesi'ndeki 6 nolu Aile Sağlığı Merkezine gelen bir kişi sağlık raporu almak istediğini söyledi ancak kayıtlı bulunduğu aile merkezine başvuru yapması istendi. Söz konusu kişi, tartıştığı doktor Ali Erhan Kiriş'i darbetti.

Merkezin güvenlik kamerasının kaydettiği olay sonrası doktor Kiriş, şikayette bulundu.

Kiriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, odasına hasta muayene ettiği sırada girerek sağlık raporu istediğini söyleyen kişiye başka bir merkeze kayıtlı olduğunu hatırlattığını, aynı merkezde görev yapan başka bir doktordan da aynı yanıtı alan kişinin yeniden odasına gelerek kendisine hakaret etmeye başladığını söyledi.

Aile sağlığı merkezi dışında tartışma yaşandığını ifade eden Kiriş, şunları anlattı:

"Yüzüme kafa attı, sol elmacık kemiğimin üzerine geldi. 10 gün şişlik hissettim ve adli rapor aldım. İnsanlar işlerini yaptıramayınca maalesef şiddete başvuruyorlar. Bir doktor olarak üzülmeyi bırakın, çok kırıldım. Türkiye'de birçok arkadaşımız bu olayı yaşıyor. Sağlıkta şiddet yasasının kesinlikle çıkması gerekiyor. Koruyucu önlemler gerekiyor. Bana saldıran kişi polis ekipleri tarafından yüz tanıma sistemiyle aranıyor. İnşallah birkaç gün içinde yakalanıp gerekli cezayı alır."

Gaziemir, Aktepe, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:06 Kaynak: AA
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