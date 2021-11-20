Son dakika gündem: Aile sağlığı merkezindeki kavga güvenlik kameralarınca kaydedildi - Son Dakika

Görüntülerde T.C'nin, E.K'yi darbetmesi aile sağlığı merkezinde bulunan hekim ve kavgayı ayırma çalışmaları yer alıyor.

Bir süre baygınlık geçirdiği öğrenilen E.K'nin T.C'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

İddiaya göre 18 Kasım'da T.C. ile 22 yaşındaki E.K arasından kavga çıktı.

İzmir 'in Buca ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde sıra bekleyen iki kişi arasındaki kavga , güvenlik kameralarına yansıdı.

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