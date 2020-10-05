İzmir'de AK Parti'den belediye faaliyetleri değerlendirmesi: İki temel sorunda sınıfta... - Son Dakika

İzmir'de AK Parti'den belediye faaliyetleri değerlendirmesi: İki temel sorunda sınıfta...

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yerel yönetim seçimlerinden bugüne kadar 18 aylık belediye faaliyetleri değerlendirildi.

İzmir'de AK Parti'den belediye faaliyetleri değerlendirmesi: İki temel sorunda sınıfta..., System.String[]

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yerel yönetim seçimlerinden bugüne kadar 18 aylık belediye faaliyetleri değerlendirildi. İki temel sorunda sınıfta kalındığını ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Ulaşım felç, ücretsiz aktarma kaldırıldı. Suyu ise İzmirlilere zehir ettiler. Suya gizli zam getirildi, sürekli kesintiler yaşanıyor" dedi.AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından, 2020 yerel yönetim seçimlerinden bugüne kadar İzmir'de CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin 18 aylık belediye faaliyetleri değerlendirildi. İki temel sorunda sınıfta kalındığını ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "İzmirliler isyanda; dört bir yanda '90 dakikama dokunma' kampanyaları düzenleniyor. Bu vatandaşa verilen hakkın gaspıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi gözlerini kulaklarını halka kapatmış durumda. Biz İzmirlilerin hakkının geri alınması için çalışacağız. İzmir'de ulaşım felç. Soyer'in en önemli vaatleri arasında Basmane garı, Alsancak garı ve Karşıyaka'da battı çıktı yapmak vardı. Bunlardan haberi olan var mı? 18 ayı lay lay lomla geçirdiler. Suyu İzmir'e zehir ettiler. İzmir'in içtiği su burnundan geldi. İlk icraatları suya gizli zam oldu. 50 yıl öncesine geri dönüldü. Her gün İzmir'in dört bir yanında saatlerce su kesintisi yaşanıyor. 'Engelleniyoruz' demek kolaylarına geliyor" dedi.'SOYER YEREL HİZMETTEN ÇOK FESTİVAL YA DA SİYASETLE GÜNDEMDE'Geçilen 18 ayın 'göz boyama' olduğunu söyleyen Sürekli, "Cemreler düşecek' diye beklerken 'küme düştük'. İzmirli hemşehrilerimiz bize muhalefet görevi verdi. Bu görevi layıkıyla yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Belediyeler hizmet makamıdır masal evi değildir. Soyer, 'Bisikletin şehri İzmir', 'Yavaş şehir' gibi İzmir projelerinden bahsetmiştir ki; Seferihisar'dan tecrübelerimizle bunların boş olduğunu biliyoruz. Ulaşımla ilgili 'Yaptık' dediği projeler iktidarın desteğiyle yapılan projelerdir. İzmirli artık hizmet bekliyor. Reklamla şişirilmiş işler var. 'Aşkla İzmir' gibi soyut bir başlangıcı hatırlatıyor. Soyer, yerel hizmetten, somut projelerden çok ya festivalle ya da genel siyasetle gündemde. Kayyum ataması Soyer'in gündeminde ama ulaşım, İzmir'in körfez kokusu, sel taşkınları, alt yapı sorunları değil. İzmir'in koku problemi yıllardır devam ediyor. Israrla dile getiriyoruz. Sayın Soyer müjde verdi. İzmir'in körfezine koku giderici takmış. Buna herkes güler. Bununla ilgili dikkatlice bilimsel çalışmalar yapılmalıydı" diye konuştu.Çöp meselesine de dikkat çeken Sürekli, "Harmandalı'yı kapatıp yeni ve modern bertaraf tesisleri kuracaklarını söylediler ama sorun devam ediyor. Harmandalı koku ve tehlike saçmaya devam ediyor. Ciddi çöp sorunları var. CHP'nin kentsel dönüşüm vaatleri yıllardır havada uçuşuyor. 2010'lu yılların başında CHP'li başkanlar hükümetin kentsel dönüşüme onay vermediğini söylerlerdi. Hükümetin kararıyla İzmir'in pek çok mahallesini kapsayan 8 bölge için kentsel dönüşüm izni verildi ancak 35 bin konuttan sadece bin tanesi dönüştürüldü. Kimin kimi engellediği tartışılır" diye konuştu.'SOYER, GÖREVE GELDİKTEN SONRA BÜYÜKŞEHİRİN KASASI BOŞALDI'AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yapılan değerlendirme toplantısında, İzmir'in ve İzmirlilerin yararına olacak her projenin yanında olduklarını belilrtrek şunları ifade etti: "18 aylarını anlatırlarken, onlarca sayfa salgın ve yangın dayanışması var ama bir sayfa üretim yok, kazanç yok. Başkanın Seferihisar'da çok sayıda gayrimenkulü piyasa değerinin çok daha altında sattığını ve borç bıraktığını biliyoruz. Seferihisar'ı iflas ettirdi ve İzmir'e geldi. Eğer ütiyorsanız, çalışıyorsanız o zaman borç yiğidin kamçısıdır. Belediyenin malı deniz değil ki. Göreve geldikten sonra Büyükşehir'in kasası boşaldı şu anda 600 milyon lira borç oluştu" diye konuştu.

Koronavirüs salgınına da değinen Sürekli, "Koronavirüsle ilgili bugüne kadar hükümetimiz gereğini yaptı bizler de vatandaşlar olarak üzerimize düşeni yapacağız. Ülkemiz koronavirüsle mücadelede dünyanın en başarılı ülkelerinden biridir. İlimiz de bu mücadelede en başarılı illerden biridir" dedi. Öte yandan 'Gönül seferberliği' çalışmaları ile bilgi veren Sürekli, "Bu programlarda geçmişle geleceği buluşturduk. Sivil toplum örgütlerini, esnafı, halkımızı ziyaret ettik. Geçmişten bugüne bize katkı veren üyelerime vefa ziyaretleri yaptık aramıza yeni katılan üyelere 'Hoş geldin' ziyaretleri yaptık. Ekim ayı gönül seferberliği ayı olacak ay sonunda da finali gerçekleştireceğiz. Her gün İzmir'in bir ilçesinde onlarca sokakta, yüzlerce evdeyiz. Yolumuza büyüyerek devam ediyoruz. AK ailemiz güçleniyor. Dertlere çare, umutsuzlara umut oluyoruz. Biz zorla güzellik peşinde olsaydık, 19 yıldır sandıktan milletimizin teveccühünü alarak çıkmazdık. 45 bin üyemizin hepsi gönüllü olarak ailemize katıldı."


İzmir'de AK Parti'den belediye faaliyetleri değerlendirmesi: İki temel sorunda sınıfta...
İzmir'de AK Parti'den belediye faaliyetleri değerlendirmesi: İki temel sorunda sınıfta...
İzmir'de AK Parti'den belediye faaliyetleri değerlendirmesi: İki temel sorunda sınıfta...

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, yerel, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:08 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de AK Parti'den belediye faaliyetleri değerlendirmesi: İki temel sorunda sınıfta... - Son Dakika

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