İzmir'de AK Parti ve CHP il başkanlarından karşılıklı eleştiri açıklaması - Son Dakika

İzmir'de AK Parti ve CHP il başkanlarından karşılıklı eleştiri açıklaması

08.11.2020 21:12
İzmir'de AK Parti ve CHP il başkanlarından karşılıklı eleştiri açıklaması, System.String[]

İZMİR depremi ile CHP ve Ak Parti il başkanlarından art arda açıklamalar geldi.

İZMİR depremi ile CHP ve Ak Parti il başkanlarından art arda açıklamalar geldi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada deprem ile ilgili iktidara eleştiride bulundu. Yücel, "İzmir depremi, kullanılmayan deprem vergilerine rağmen birilerine dayanışma dersinin verildiği, iktidarınsa halk nezdinde bir enkaz daha yarattığı depremdir." ifadelerini kulandı. CHP'li Yücel'in açıklamasına, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'den yanıt geldi. Sürekli, "Ana muhalefetin işi gücü yalan, iftira, şov ve sorumluluktan kaçmak. Savunmaları, yapı kullanma belgesi vererek, yıllarca emlak vergilerini topladıkları binaların enkazından farksız. Bu gerçeği, polemik yaratarak örtemezler. Bir felaketten nemalanma çabalarına izin vermeyeceğiz" dedi.


İzmir'de AK Parti ve CHP il başkanlarından karşılıklı eleştiri açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de AK Parti ve CHP il başkanlarından karşılıklı eleştiri açıklaması - Son Dakika


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