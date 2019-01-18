Son Dakika Haberleri: İzmir'de Ak Partili Kadınlardan Çevreci Proje

İzmir'de Ak Partili Kadınlardan Çevreci Proje

38 dakika önce

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları teşkilatı üyeleri, Sıfır Atık Projesi kapsamında bin adet bez torba dikti.

İzmir'de Ak Partili Kadınlardan Çevreci Proje, System.String[]
AK Parti İzmir İl Kadın Kolları teşkilatı üyeleri, Sıfır Atık Projesi kapsamında bin adet bez torba dikti.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre teşkilatın farklı kademelerinde görev yapan kadınlar, Bayraklı'daki Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin atölyesinde vatandaşlara dağıtılmak üzere bez torba üretti.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci, İl Başkanı Aydın Şengül'ün eşi Nuriye Şengül ve Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan'ın eşi Makbule Aslan, atölyeyi ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Projenin hayata geçmesi noktasında emeği geçenlere teşekkür eden Zeybekci, projenin bir meslek lisesinde yapılmasının da önemli olduğunu belirtti.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ise ilk etapta bin bez torba dikildiğini, bu sayının artacağını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:33 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Bayraklı, İzmir, Güncel
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