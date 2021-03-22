Son dakika haberi! İZMİR İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm - Son Dakika

Son dakika haberi! İZMİR İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm

22.03.2021 17:09

Son dakika gündem haberi... İzmir'de akademisyenleri üzen ölümİZMİR'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, yaşadığı apartmanın 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti.

İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm

İZMİR'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, yaşadığı apartmanın 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Depremde evi zarar gördüğü için semt değiştiren Gündoğan'ın ölümü, başta akademisyenler olmak üzere eğitim camiasında üzüntü yarattı.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında, 2018 Sokak numara 40B'de meydana geldi. DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, yaşadığı binanın 6'ncı katından düşerek kanlar içinde kaldı. Gündoğan'ı yerde görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gündoğan'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Yapılan inceleme sonrası Doç. Dr. İbrahim Gündoğan'ın cenazesi, morga kaldırıldı. 1'i avukat 2 yetişkin kızı bulunan Gündoğan'ın sınıf öğretmeni eşinin bir süredir rahatsız olduğu öğrenildi. Yine bir süre önce Bornova'da yaşadığı ancak evi depremden hasar görünce Buca'ya taşındığı kaydedildi. Öte yandan Doç. Dr. İbrahim Gündoğan'ın, Bayburt'ta köylülerin yıllardır çıra diye yaktığı alandaki maddenin doğal kehribar olduğunun tespit edilmesinde görev alan ekipte yer aldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberi! İZMİR İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm
Son dakika haberi! İZMİR İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm
Son dakika haberi! İZMİR İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm
Son dakika haberi! İZMİR İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm
Son dakika haberi! İZMİR İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm
Son dakika haberi! İZMİR İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm
Son dakika haberi! İZMİR İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm
Son dakika haberi! İZMİR İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm
Son dakika haberi! İZMİR İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm
Son dakika haberi! İZMİR İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm
Son dakika haberi! İZMİR İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm
Son dakika haberi! İZMİR İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm
Son dakika haberi! İZMİR İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm
Son dakika haberi! İZMİR İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm
Son dakika haberi! İZMİR İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Öğretim Üyesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İZMİR İzmir'de akademisyenleri üzen ölüm - Son Dakika


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