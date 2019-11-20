Son Dakika Haberleri: İzmir'de akalazya hastalarına ameliyatsız çözüm
Son Dakika Sağlık İzmir'de akalazya hastalarına ameliyatsız çözüm - Son Dakika

İzmir'de akalazya hastalarına ameliyatsız çözüm

6 saat önce

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği'nde, yutma güçlüğü hastalığı olarak bilinen akalazya ameliyatsız şekilde tedavi ediliyor.

İzmir'de akalazya hastalarına ameliyatsız çözüm, System.String[]

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği'nde, yutma güçlüğü hastalığı olarak bilinen akalazya ameliyatsız şekilde tedavi ediliyor.

Uzman Doktor Süleyman Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akalazya tedavisini POEM yöntemiyle ameliyatsız olarak gerçekleştiren İzmir'deki tek hastane olduklarını belirtti.

Yöntemin ilk olarak Japonya'da 2008'de uygulandığını ve büyük başarı kaydedildiğini aktaran Günay, son bir yılda bu yöntemle 100 hastayı sağlığına kavuşturduklarını ifade etti.

Tedavinin 45 dakika sürdüğünü anlatan Günay, şunları kaydetti:

"Hastalarımız yedikleri yemeklerin midelerine giderken sıkıntılar yaşıyor. POEM tedavi yöntemimizde hastamızın vücudunda bir kesi yapmadan yemek borusunun içinden endeskopla girip özel bıçaklarla yemek borusunu içerisine bir tünel açıyoruz. O tünelde çalışmayan dairesel kasları özel bıçaklarımızla kesiyoruz. Tünelin ağzını özel mandallarımız ile kapatıp işlemi tamamlıyoruz. Hastamız ertesi gün yemek yemeğe başlıyor, çoğunu sağlığına kavuşmuş bir şekilde hastaneden taburcu ediyoruz. Yaptığımız uygulamaların sonuçlarından hastalarımızda memnun biz de memnunuz."

Çelebi, İzmir, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Anaokulunda yalnız bırakılan çocuklar için şiddet iddiası
Devlet hastanesinin acilinde doktor ve hemşirelerden köpük partisi Silivri'de akılalmaz intihar! Boynuna halat bağlayıp gaza bastı Meteoroloji Genel Müdürü duyurdu: Yağış geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 17:05:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de akalazya hastalarına ameliyatsız çözüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]