Benzinlikte otomobilini yıkayan genç, feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Benzinlikte otomobilini yıkayan genç, feci şekilde can verdi

24.04.2023 16:28

İzmir'de bir benzin istasyonunda aracını yıkayan 19 yaşındaki gence, kontrolden çıkan başka bir otomobil çarptı. Talihsiz genç, hastanedeki yaklaşık bir günlük hayat mücadelesinden sonra kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Torbalı ilçesinde otomobilini akaryakıt istasyonunda yıkayan Hasan Ayaz (19), İzmir Aydın Karayolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkan T.S. idaresindeki otomobilin önce ağaca sonra da kendisine çarpması sonucu yaralandı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan genç, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayaz, kaldırıldığı hastanede yaklaşık bir günlük yaşam mücadelesinin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ DE YARALI

Öte yandan, Ayaz'a çarpan sürücünün kaza anında baygınlık geçirdiği ve belinde de kırıklar olduğu öğrenildi. Sürücü T.S. de hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Akaryakıt istasyonunda aracını yıkarken canından oldu
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
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Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Benzinlikte otomobilini yıkayan genç, feci şekilde can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benzinlikte otomobilini yıkayan genç, feci şekilde can verdi - Son Dakika
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