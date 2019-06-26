Son Dakika Haberleri: İzmir'de akaryakıt kaçakçılığı operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

56 dakika önce

İzmir'de düzenlenen operasyonda, 32 ton 693 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de akaryakıt kaçakçılığı operasyonu, System.String[]
İzmir'de düzenlenen operasyonda, 32 ton 693 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, İzmir'den yüklenen kaçak akaryakıtın doğu illerine götürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Takip başlatan ekipler, kaçak akaryakıtın yüklendiği tankeri, İzmir- Ankara kara yolundaki Kemalpaşa uygulama noktasında durdurdu.
Yapılan kontrolde, 32 ton 693 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Polis ekipleri, tanker sürücüsü Y.A'yı (45) gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:16 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü tatil merkezinde hayali otel ismiyle vurgun! İstanbul-İzmir otoyolu Karacabey'in kaderini değiştirecek İzmir'de fayton dönemi resmen kapandı Son dakika! İmamoğlu'nun görevi devralacağı tarih belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 14:12:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de akaryakıt kaçakçılığı operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]