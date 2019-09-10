Son Dakika Haberleri: İzmir'de akaryakıt kaçakçılığı operasyonu
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İzmir'de akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

19 dakika önce

İzmir'de düzenlenen operasyonda, 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İzmir'de akaryakıt kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

İzmir'de düzenlenen operasyonda, 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova ilçesindeki kamyon ve tır garajının bulunduğu bölgede, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, plastik tankların içerisinde 4 ton kaçak akaryakıt buldu.

Soruşturma kapsamında K.Ç. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:12 Kaynak: AA
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