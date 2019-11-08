İzmir'de akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

Olayla ilgili K.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Umurbey Mahallesi'ndeki tır otoparkında bulunan bir tankerde, kaçak akaryakıt bulunduğu ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İstanbul ve Adana'da PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik terör operasyonu yapıldı: Çok sayıda gözaltı var