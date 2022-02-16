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Akıl almaz define planı: Tarihi caminin yanında ev tuttu, camiye doğru tünel kazdı - Son Dakika

Akıl almaz define planı: Tarihi caminin yanında ev tuttu, camiye doğru tünel kazdı

16.02.2022 17:27

İzmir'in Menemen ilçesinde, 6 ay önce kiraladığı evin altından tünel kazarak 750 yıllık caminin altında define aramak isteyen kişi, polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde, 6 ay önce kiraladığı evin altından tünel kazarak 750 yıllık caminin altında define aramak isteyen kişi, polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Akıl almaz olay, Menemen ilçesi Cam-i Kebir Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi alan Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar edilen söz konusu evin etrafından çalışma başlattı. Şüphe üzerine eve baskın yapan ekipler, R.K (52) isimli kişiyi evin bir odasında kazı yaparken suçüstü yakaladı.

CAMİNİN YANINDA 6 AY ÖNCE EV TUTMUŞ, CAMİYE DOĞRU TÜNEL KAZIYORMUŞ

Şahıs gözaltına alınırken, polis ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemede, evin 750 yıllık Ulu Camii'ne yakın olduğu için şahıs tarafından 6 ay önce kiralandığının bilgisine ulaşıldı. Camiye ulaşmak ve altında define aramak için evin bir odasından tünel kazıldığını tespit eden ekipler, tünelin caminin altına doğru ilerlediğini belirledi.

Gözaltına alınan R.K hakkında işlem başlatılırken, şüphelinin işlemleri emniyette devam ediyor.

(Ayhan Ederoğlu/ İHA)

Akıl almaz define planı: Tarihi caminin yanında ev tuttu, camiye doğru tünel kazdı
Akıl almaz define planı: Tarihi caminin yanında ev tuttu, camiye doğru tünel kazdı
Akıl almaz define planı: Tarihi caminin yanında ev tuttu, camiye doğru tünel kazdı
Akıl almaz define planı: Tarihi caminin yanında ev tuttu, camiye doğru tünel kazdı
Akıl almaz define planı: Tarihi caminin yanında ev tuttu, camiye doğru tünel kazdı

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Menemen, Define, İzmir, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akıl almaz define planı: Tarihi caminin yanında ev tuttu, camiye doğru tünel kazdı - Son Dakika


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