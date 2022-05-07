İzmir'de akıl almaz olay: Hırsızı vurmak isterken yeğen katili oldu - Son Dakika
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İzmir'de akıl almaz olay: Hırsızı vurmak isterken yeğen katili oldu

07.05.2022 11:07

İzmir Çiğli'deki arazisine giren kişiyi uzun süre takip ettikten sonra yakalayan A.Ö., silahıyla hırsıza kurşun yağdırdı. Kendisi ile birlikte hırsızı yakalamaya gelen yeğenini de yanlışlıkla kafasından vurarak öldüren zanlı, gözaltına alındı.

Çiğli ilçesinde, araziden pulluk çaldığı öne sürülen hırsızlık şüphelisinin peşine yeğeniyle birlikte düşen bir kişi, yakaladığı şüpheliyi kurşun yağmuruna tuttu. Arbedede araya giren yeğen ise yanlışlıkla kurşunların hedefi olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kurşunların isabet ettiği hırsızlık şüphelisi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay saat 21.00 sıralarında Sasalı Mahallesi Doğal Yaşam Parkı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ömer Öztarla ve amcası olan A.Ö, kendilerine ait arazilerindeki çiftlik evinden pulluklarını çaldığı öne sürülen E.K.'yi fark etti.

Traktörün pulluğunu çalan hırsıza kurşun yağdırırken yanlışlıkla yeğenini kafasından vurdu

ARAYA GİRİNCE KAFASINA KURŞUN GELDİ

Bunun üzerine E.K.'nin peşine düşen amca ve yeğen, 45 TA 0058 plakalı aracı Doğal Yaşam Parkı önünde durdurdu. Arbedede silahına davranan A.Ö., hırsızlık şüphelisi E.K.'yi kurşun yağmuruna tuttu. Yaşanan arbedede araya giren A.Ö.'nün yeğeni Ömer Öztarla, kafasına gelen kurşunlar sebebiyle ağır yaralandı. E.K. ise kolundan ve ayağından gelen kurşunlar sebebiyle ağır yaralanırken, olayı görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Traktörün pulluğunu çalan hırsıza kurşun yağdırırken yanlışlıkla yeğenini kafasından vurdu

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, A.Ö.'yü gözaltına alırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Amcasının kurşunlarına yanlışlıkla hedef olan Ömer Öztarla, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralandığı öğrenilen E.K. ise daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan E.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Traktörün pulluğunu çalan hırsıza kurşun yağdırırken yanlışlıkla yeğenini kafasından vurdu

YANLIŞLIKLA VURDUĞUNU ANLATTI

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ö.'nün ilk ifadesinde, hırsızlık şüphelisi E.K.'ye ateş ederken, yeğeninin araya girdiğini ve Ömer Öztarla'yı yanlışlıkla başından vurduğunu söylediği öğrenildi. A.Ö.'nün jandarmadaki işlemleri sürerken, Ömer Öztarla'nın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Jandarma, Sasalı, Çiğli, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de akıl almaz olay: Hırsızı vurmak isterken yeğen katili oldu - Son Dakika


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