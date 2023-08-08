İzmir'de akıllara durgunluk veren 'kiralık daire' ilanı! Kiracıdan istenen şart pes dedirtti - Son Dakika
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İzmir'de akıllara durgunluk veren 'kiralık daire' ilanı! Kiracıdan istenen şart pes dedirtti

08.08.2023 16:06

Son dönemde kiralık daire fiyatları fahiş bir şekilde artarken, İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir kiralık daire için verilen ilan dikkat çekti. Ev sahibi, 10 bin liralık evi 5 bin liraya kiraya vereceğini söyleyerek, kiracıya annesinin bakımını üstlenme şartı koydu. Ayrıca, kiracının haftanın 6 günü evde kalamayacağı belirtildi.

Son dönemde kiralık daire fiyatları fahiş bir şekilde artmaya devam ederken, ucuza daire bulmakta zorlanan vatandaşlar için ilginç ilanlar yayınlanmaya başlandı. İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir kiralık daire için verilen ilan bunun son örneği oldu. 10 bin liralık evi 5 bin liraya kiraya vereceğini söyleyen ev sahibi, kiracıya da 7.500 TL karşılığında annesinin bakımını üstlenme şartı koydu.

HAFTANIN 6 GÜNÜ KENDİ EVİNDE KALAMAYACAK

Sosyal medyada gündem olan ilanda ilginç ifadeler yer aldı. Evi tutacak kişinin "yalnız yaşayan kadın" ya da "büyük çocuklu anne" olmasını isteyen ev sahibi, kiracının 6 gün boyunca üst kattaki annesinin evinde kalmasını istedi. Haftada 1 gün izinli sayılacak kiracının sadece o gün kendi evinde kalmasına izin verildi.

İlanda şu ifadeler yer aldı:

"Dairemiz merkezi konum olup okula, pazara, AVM'lere yürüme mesafesinde otobüs, dolmuş duraklarına yakın güzel doğalgazlı giriş kat dairedir.

NOT: Evi tutacak kişi önceliğimiz ya yalnız bayan ya da büyük çocuklu anne kız, anne oğlan olacak şekilde verilecektir. Bunun sebebi ev sahibinin annesi 4. katta kalıyor evi tutacak kişi hem ev sahibinin annesine bakacak 7500 TL maaşla hem de 10 bin TL olan kiranın yarısını ödeyecek. Sadece daireyi 5000 TL'ye tutmuş olacak. Gece ev sahibinin annesinin yanında kalacak haftada 1 gün izinli olacak. Geri kalan her gün ev sahibinin annesinde kalacak ve ona bakacak. Tabii bu sırada kendi evine de gidip gelecek. Yani hem ev tutacak yarı fiyatına hem de çalışacak. Teyzemiz yaşlı ama yatalak değil. Sadece alzeymir hastası olduğundan gece tek uyuyamıyor. Bu yüzden gece yanında yatılacak, ihtiyaçları giderilecek, yemeğini falan yapacak orada yemeğini de yiyecek gelecek kişi."

İşte o ilan:

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Son Dakika Emlak İzmir'de akıllara durgunluk veren 'kiralık daire' ilanı! Kiracıdan istenen şart pes dedirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de akıllara durgunluk veren 'kiralık daire' ilanı! Kiracıdan istenen şart pes dedirtti - Son Dakika
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