İzmir'de AKP'li Vekilin 42 Milyonluk Ges Yatırımına 12 Günde Onay Çıktı - Son Dakika
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İzmir'de AKP'li Vekilin 42 Milyonluk Ges Yatırımına 12 Günde Onay Çıktı

29.06.2022 12:41
İzmir'de AKP'li Vekilin 42 Milyonluk Ges Yatırımına 12 Günde Onay Çıktı

AKP İzmir Milletvekili Necip Nasır'ın sahibi olduğu Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin İzmir'in Ödemiş ilçesinde kurmak istediği 42 milyon liralık güneş enerji santraline (GES) onay çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, firmanın 16 Haziran'da başvurusunu yaptığı proje için 28 Haziran'da "ÇED Gerekli değildir" kararı verdi.

AKP İzmir Milletvekili Necip Nasır'ın sahibi olduğu Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin İzmir'in Ödemiş ilçesinde kurmak istediği 42 milyon liralık güneş enerji santraline (GES) onay çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, firmanın 16 Haziran'da başvurusunu yaptığı proje için 28 Haziran'da "ÇED Gerekli değildir" kararı verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan, Ödemiş'e bağlı Orhangazi mahallesindeki 44 bin 837 metrekarelik 0 ada, 4 parselin 30 bin 26 metrekarelik bölümüne yapılması planlanan güneş enerjisi santrali için 12 günde onay çıktı. AKP İzmir Milletvekili Necip Nasır'ın sahibi olduğu Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin 42 milyon 541 bin TL'lik yatırımla hayata geçirmek üzere 16 Haziran'da yaptığı başvuru üzerine 28 Haziran'da "ÇED gerekli değildir" kararı verildi.

TARIM ARAZİSİ İÇİNDE YER ALIYOR

Mülkiyeti firmaya ait olan arazi, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "tarım arazisi" içerisinde yer alıyor. Proje kapsamında toplam 8 bin 586 adet panel ve 27 adet invertörün araziye yerleştirilmesi planlanıyor. Projenin toplam maliyeti ise 42 milyon 541 bin 600 TL.

Proje alanına en yakın yerleşim biriminin, 840 metre mesafede yer alan Orhangazi mahallesine bağlı konutlar olduğu proje dosyasında yer aldı. Proje alanının bin 940 metre kuzeydoğusunda da Yağlar mahallesi bulunuyor.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de AKP'li Vekilin 42 Milyonluk Ges Yatırımına 12 Günde Onay Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de AKP'li Vekilin 42 Milyonluk Ges Yatırımına 12 Günde Onay Çıktı - Son Dakika
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