İzmir'de akraba cinayeti (3) - Son Dakika

İzmir'de akraba cinayeti (3)
01.04.2021 20:14
TUTUKLANDIİzmir'in Karabağlar ilçesinde, dün akşam saatlerinde Cengiz Gezici (35), tartıştığı akrabası Kadir Sait B.'nin (27) bıçaklı saldırısı sonucu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
TUTUKLANDI
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, dün akşam saatlerinde Cengiz Gezici (35), tartıştığı akrabası Kadir Sait B.'nin (27) bıçaklı saldırısı sonucu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Kadir Sait B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadir Sait B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Fırat AKAY/İZMİR,
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