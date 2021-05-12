İZMİR'DE AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi darp sonucu, 3 kişi de pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İddiaya göre, Naldöken Mahallesi'nde gündüz saatlerinde akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra sona ererken, gün içerisinde gerginliğin artmasıyla saat 20.30 sıralarında silahlı kavga çıktı. Ş.B. isimli kişinin yanında getirdiği pompalı tüfekle ardı ardına rastgele ateş açması sonucu, vücuduna saçma isabet eden H.K., İ.K., ve F.K. yaralandı. Kavga sırasında M.K. ise darbedildi. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Şüpheli Ş.B. ise bu sırada suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılar, ambulans ve çevredekiler tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan, pompalı tüfekle vurulan İ.K. ve H.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, mahallede incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.