İzmir'de akrabalarının evini bastı, dehşet saçtı: 4 ölü

İzmir'in Kiraz ilçesinde, Murat A. (35), evini bastığı babasının amcasının oğlu İbrahim A. (45), onun eşi Döndü A. (40) ve oğlu Kemal A. (16) ile diğer amca oğlu Erol A.'yı (36) av tüfeğiyle öldürdü. Cinayetleri namus meselesi yüzünden işlediği ileri sürülen Murat A., jandarmaya teslim oldu.

Kiraz'ın kırsal Çayağzı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat A., iddiaya göre, bugün saat 09.00 sıralarında, babasının amcasının oğlu İbrahim A.'nın Bağarası Sokak'taki evine geldi. Murat A.'nın kapıyı yumruklayıp, tekmelemesi üzerine İbrahim A. ve yakınları panikle kapıya çıktı. Bu sırada Murat A., yanındaki av tüfeği ve tabanca ile kapının önündeki Murat A. ve yakınlarına ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşun ve saçmalarla İbrahim A., eşi Döndü A. ve oğlu Kemal A. ile kardeşi Erol A. olay yerinde yaşamını yitirdi. Murat A., olayın ardından suç aleti tabanca ve tüfekle jandarmaya teslim oldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Davut CAN- Tekin GÜRBULAK

================